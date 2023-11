Atp Finals, Abodi: “Tutte le condizioni per non perderle. Allo sport italiano serve reputazione”

“Avendo detto che ci sono tutte le condizioni, oltre non vado. Decide la Atp, cercheremo di arricchire l’offerta della Fitp, perché non vogliamo perdere questo evento”. Lo ha detto il ministro dello sport, Andrea Abodi, parlando delle possibilità di mantenere a Torino le Atp Finals anche dopo il 2025: “Giorgetti è centrale nel ruolo che ricopre ma bisogna rispettare i ruoli. Io non posso aggiungere molto, perché detto che ci sono le condizioni li si ferma la disponibilità prima di entrare nel dettaglio puntuale. Questo poi è nelle titolarità dell’ATP che decide”.

E ancora: “Lo sport italiano ha bisogno della reputazione, non solo determinata da atleti e squadre vincenti ma perché si arriva con un’idea vincente. Abbiamo scoperto un campione per fortuna, ma c’è una scuola che fa leva sul disegno federale e su iniziative private”.