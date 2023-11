Highlights Pistoia-Sassari 68-63: Serie A1 Basket (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 2

Gli highlights e le azioni salienti del match che ha visto l’Estra Pistoia battere 68-63 la Dinamo Sassari nella partita valevole come ottava giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Varnado è il miglior realizzatore con 14 punti, due in più di Willis (4/8 da tre), mentre Wheatle e Hawkins ne aggiungono rispettivamente 11 e 10. Bene a rimbalzo Ogbeide in doppia cifra con quota 10 (4 offensivi, 6 difensivi). A Sassari invece non bastano i 12 punti di Tyree e gli 11 di Gombauld.