ATP Finals, a Torino due seminari su tematiche giovanili organizzati da Sport e Salute

Non solo ATP Finals. A Torino, in occasione del grande evento con Sinner protagonista, sono in programma anche due seminari aperti al pubblico su tematiche giovanili, relative al mondo del web, dei social e ai rischi delle dipendenze, organizzati dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio e Sport e Salute S.p.A. Gli incontri si terranno alla “Casa Tennis” presso la Cupola geodetica in Piazza Castello. Il primo, in programma lunedì 13 novembre alle ore 10:00, dal titolo “Riconosci la Notizia. Guida pratica per conoscere e imparare a gestire il mondo dei contenuti nell’ecosistema digitale” vedrà la partecipazione di Federico Ferri, direttore di Sky Sport, Diego Nargiso, ex tennista, allenatore e commentatore televisivo, Legend di Sport e Salute, Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, e Alberto Martinelli, manager, CEO In-Sane. Al secondo “Lo Sport come strumento di prevenzione e lotta alle dipendenze giovanili”, previsto giovedì 16 novembre alle ore 9:30, interverranno, tra gli altri, Maurizio Fiasco dell’Associazione Scientifica Alea, componente dell’Osservatorio presso il Ministero della Salute.