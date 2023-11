Albania, tragedia in Serie A: morto Raphael Dwamena, aveva 28 anni. Malore in campo

Tragedia nel massimo campionato albanese, che piange la morte del 28enne Raphael Dwamena. Fatale un malore in campo durante il match tra il suo Egnatia e il Partizani: il ghanese è collassato durante il primo tempo e dopo un primo tentativo di rianimazione è stato trasportato in ospedale, dove un nuovo arresto cardiaco sarebbe stato fatale secondo le fonti albanesi. Nella scorsa estate aveva segnato anche all’Inter, nell’amichevole che i nerazzurri avevano giocato e vinto 4-2 contro l’Egnatia.

Arrivato in Europa nel 2014, Dwamena ha avuto esperienze con diverse squadre tra Austria, Svizzera, Spagna e Danimarca prima dell’approdo in Albania. Stando a quanto riportato in questi minuti, non si sarebbe trattato del primo malore in campo per il 28enne che però avrebbe deciso autonomamente di farsi rimuovere il defibrillatore che gli era stato applicato, convinto che fosse esso stesso il problema.