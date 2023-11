Atp Finals 2023, Sinner in semifinale se… Tutte le combinazioni prima del match con Rune

Jannik Sinner ha vinto lo scontro attesissimo al PalaAlpitour alle Atp Finals di Torino 2023, trovando un successo storico, ma che non vale ancora la qualificazione alle semifinali. Anche per Novak Djokovic resta da giocarsi ancora il passaggio del turno, e in corsa, lo ricordiamo, c’è anche Holger Rune che sfiderà proprio l’altoatesino, mentre Hubert Hurkacz, subentrato all’infortunato ed eliminato Stefanos Tsitsipas, non può in nessun modo qualificarsi. Andiamo a scoprire allora le combinazioni che restano a Sinner per poter festeggiare il superamento dei gironi.

Ricordiamo i criteri in caso di parità tra due o più giocatori in classifica. 1) Maggior numero di vittorie, 2) Maggior numero di partite giocate (il che esclude Hurkacz da qualsiasi discorso visto che può fare al massimo 1-0), 3) Risultato dello scontro diretto, ma solo tra due tennisti in parità e non tre. Se sono invece tre i giocatori in una situazione di parità, questi i criteri. 1) Miglior percentuale di set vinti, 2) Miglior percentuale di game vinti, 3) Posizione in classifica nel ranking di lunedì scorso.

SINNER IN SEMIFINALE SE:

batte Rune con qualsiasi punteggio (Jannik chiude al primo posto nel girone)

Hurkacz vince un set contro Djokovic (Sinner, che con tutta probabilità giocherà di sera, a quel punto scenderebbe in campo già da qualificato e potrebbe anche perdere 2-0 e non soltanto 2-1, ma in caso di vittoria sarà primo nel girone)

perde contro Rune in tre set, Djokovic vince 2-0 contro Hurkacz e Sinner risulta davanti ad almeno uno tra Djokovic e Rune nel conteggio del quoziente game (si andrebbe infatti in parità a tre giocatori con parità anche nel conteggio dei set vinti e persi, tutti con 5-3 di score: in basso i game vinti-persi a una giornata dalla fine)

Di conseguenza. Se Djokovic batte Hurkacz con qualsiasi punteggio e Sinner batte Rune, Sinner primo e Djokovic secondo nel girone. Se Hurkacz batte Djokovic e Sinner batte Rune, Sinner primo e Djokovic secondo nel girone. Se Hurkacz batte Djokovic e Rune batte Sinner, Rune primo e Sinner secondo nel girone. Se Djokovic batte Hurkacz in due set e Rune batte Sinner in due set, Sinner sarà eliminato; mentre se Rune vince in tre set, come detto, si andrebbe al conteggio quoziente game. Se Djokovic batte Hurkacz in tre set e Rune batte Sinner in due o tre set, Rune primo e Sinner secondo, con Djokovic clamorosamente eliminato.

LA CLASSIFICA A UNA GIORNATA DALLA FINE

Sinner 2-0 (4-1, 32-26) Djokovic 1-1 (3-3, 37-36) Rune 1-1 (3-2, 16-19) Tsitsipas 0-2 (0-4, 8-12)*

Hurkacz 0-0 (0-0)**

* ritirato prima del terzo match

** subentrato per il terzo match

Gli esempi del sito Atp. Esempio 3: giocatori hanno 2 vittorie e l’altro ha 0 vittorie. Il giocatore con 0 vittorie è eliminato. I 3 giocatori con 2 vittorie vengono ordinati attraverso il quoziente set. Questo evidenzia un primo, un secondo, un terzo classificato. Il giocatore con la percentuale più bassa di set vinti è eliminato. Il giocatore con la percentuale più alta di set vinti è il primo classificato. Esempio 4: 3 giocatori hanno 2 vittorie e l’altro ha 0 vittorie. Chi ha 0 vittorie è eliminato. Degli altri tre, uno ha un bilancio di set vinti-persi fi 5-2 (71,43%); gli altri due di 4-3 (57,14%). C’è un giocatore che emerge come primo, gli altri due sono ancora in parità, per cui chi ha vinto lo scontro diretto fra loro passa in semifinale come secondo. Esempio 5: 3 giocatori hanno 2 vittorie e l’altro zero. Chi ha zero vittorie è eliminato. Gli altri tre hanno chiuso con questo bilancio nei set vinti-persi: due con un record di 5-3 (62,5%), l’altro con uno di 4-3 (57,14%). Quest’ultimo è eliminato, gli altri due passano in semifinale, il vincitore dello scontro diretto come primo. Esempio 6: 3 giocatori hanno 2 vittorie e l’altro zero. Chi ha zero vittorie è eliminato. Gli altri tre hanno giocato tutti tre partite e hanno tutti un bilancio set vinti-persi di 5-4 (55.56%). In questo caso bisogna passare al quoziente game. Questa la percentuale di game vinti persi: 44-40 (52.38%), 45-43 (51.14%) e 44-43 (50.57%). Si crea un ordine nel gruppo. Il giocatore con la percentuale più alta si qualifica come primo, il giocatore con la seconda miglior percentuale di game vinti passa come secondo, l’altro è terzo e viene eliminato.