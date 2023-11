Sci alpino, Goggia sesta nella prova di discesa a Zermatt/Cervinia. Miglior tempo per l’austriaca Ager

Finalmente si inizia a sciare sulla Gran Becca, il nuovo tracciato tra Zermatt e Cervinia sopra i tremila metri di quota dove questo fine settimana sono in programma due discese libere femminili valevoli per la Coppa del Mondo 2023/2024. Dopo la cancellazione della prima prova di ieri, quest’oggi gli organizzatori hanno dato il via libera e l’austriaca Christina Ager in 1.35.51 ha fatto segnare il miglior tempo di giornata davanti alla connazionale Emily Schoepf in 1.36.06. Sesto posto per Sofia Goggia, molto cauta nella sua discesa e in grado di chiudere in 1.37.08. Nona posizione per Nicol Delago, mentre Federica Brignone è 16esima e Vicky Bernardi 19esima. Pià indietro Teresa Runggaldier in 1.38.28 Laura Pirovano in 1.38.62, Nadia Delago in 1.38.69, Elena Dolmen in 1.38.79 e Marta Bassino in 1.38.86. Venerdì l’ultima prova, poi sabato si inizierà a fare sul serio, meteo permettendo.