Atp Finals 2023: Ram/Salisbury raggiungono Granollers/Zeballos in finale, battuti Gonzalez/Roger-Vasselin

Nella giornata di oggi si sono giocate le semifinali delle Atp Finals di doppio al Pala Alpitour di Torino. Granollers/Zeballos battono a sorpresa Bopanna/Ebden in due set, 7-5 6-4. Nel primo set, dopo aver salvato palla break nell’ottavo game, la coppia spagnola-argentina toglie il servizio alle teste di serie numero 3 nell’undicesimo game, chiudendo poi nel successivo il parziale. Nel secondo set è decisivo il break nel terzo gioco, che i numero 5 del tabellone riescono a mantenere fino a fine match. In finale ci saranno i vincitori dello scorso anno, Ram/Salisbury, che giocheranno la terza finale consecutiva alle Finals. Le teste di serie numero 6 soffrono, ma battono al terzo set Gonzalez/Roger-Vasselin 7-6(5) 3-6 10-7. Ultimo parziale in cui è risultato decisivo il mini break nel secondo punto, che ha permesso al duo americano-britannico di chiudere i conti dopo quasi due ore di tennis. Alle ore 15 di domani, domenica 19 novembre, la finale.