Germania-Turchia, Yildiz in campo dal primo minuto: prima da titolare in nazionale per lo juventino

Per Yildiz stasera sarà una serata da ricordare. Per l’attaccante della Juventus sarà la primissima volta da titolare con la nazionale turca che affronterà la Germania in amichevole. Un’annata quindi da ricordare per il giocatore di Massimiliano Allegri.

Il CT della Turchia, Vincenzo Montella, ha deciso di dare spazio a Yildiz nell’amichevole contro la Germana. Un match dunque di prestigio in cui l’attaccante, che si trova già nel giro stabile della prima squadra della Juventus, potrà dare sfoggio di tutte le sue, tante, qualità.