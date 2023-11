Atp Finals 2023, Medvedev: “Sono arrivato a Torino al top della forma”

Sono bastati due set a Daniil Medvedev per imporsi (6-4 6-2) su Andrey Rublev alle Atp Finals di Torino. “La partita è stata difficile, soprattutto nel primo set, ma sono molto felice perché sono riuscito a ridurre molto i miei errori e ho servito alla grande sulle palle break. Per me in campo non ci sono amici o nemici, ma quando finisce l’ultimo punto, mi dispiace un po’ per averlo battuto”, spiega il russo in relazione all’amicizia che lo lega al connazionale, sconfitto per l’ottava volta in dieci confronti diretti. “Aver giocato tanto è un buon segno, vuol dire che sono arrivato alla fase finale in tante manifestazioni, ma ci sono altri ragazzi qui che hanno giocato più partite di me – aggiunge il numero 3 al mondo -. Bisogna sempre trovare un equilibrio tra riposo, palestra, allenamento e l’avvicinamento al prossimo torneo. Il calendario del tennis è molto complicato, ma la mia squadra mi ha aiutato molto a fare un buon piano e ad arrivare al top della forma a Torino”. Interrogato sul momento di forma di Alcaraz (battuto da Zverev), Medvedev spiega: “Il tennis è uno sport molto, molto complicato. In questo momento, per qualche motivo, la sensazione è che giochi più lentamente di prima e non abbia la stessa fiducia. Ma può succedere a chiunque”, le sue parole.