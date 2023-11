Nba, i risultati della notte: Boston batte New York, Siakam trascina Toronto

Terza vittoria consecutiva per i Boston Celtics che battono i New York Knicks 114-98 al TD Garden in un match equilibrato per un tempo. La svolta arriva nel terzo quarto con il +10 fatto registrare dai padroni di casa, trascinati dal solito Jayson Tatum. Il 25enne di St Louis chiude la sua gara con 35 punti (17 solo nell’ultimo quarto), 6 rimbalzi e 7 assist. Positiva anche la prestazione di Jaylen Brown (22 punti) e Kristaps Porzingis (21), mentre in casa New York non bastano i 51 punti in due tra Jalen Brunson (26) e Julius Randle (25 e 9 rimbalzi) per sistemare una serata storta al tiro (41.8%). Si ferma così la buona striscia di risultati dei Knicks che scivolano ad Est con 5 vittorie e altrettante sconfitte.

Tornano a vincere invece i Milwaukee Bucks che superano 118-109 i Chicago Bulls con le doppie doppie di Giannis Antetokounmpo e di Bobby Portis. Il greco chiude con 35 punti e 11 rimbalzi, lo statunitense invece si ‘accontenta’ di un 19-10. Bastano nella serataccia dei Bulls. Il miglior realizzatore di Chicago è Nikola Vucevic (26 punti e 12 rimbalzi), ma DeMar DeRozan deve fare i conti con un tabellino che recita 11 punti e 3/14 dal campo.

Con Danilo Gallinari a riposo, i Washington Wizards perdono 111-107 contro i Toronto Raptors. I 34 punti di Kyle Kuzma non bastano agli ospiti per evitare il terzo ko consecutivo. Decisivo un ultimo quarto da 30-16 per Toronto che si affida ad un devastante Pascal Siakam, autore di 39 punti, 11 rimbalzi e 7 assist. Sorridono anche i Sacramento Kings che battono i Cleveland Cavaliers 132-120. Gara sempre in controllo per i padroni di casa, che amministrano grazie ai 28 punti del rientrante De’Aron Fox, ai 25 di Keegan Murray e alla tripla doppia sfiorata (23+9+10) da Domantas Sabonis.

Risultati

Boston Celtics-New York Knicks 114-98

Toronto Raptors-Washington Wizards 111-107

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls 118-109

Sacramento Kings-Cleveland Cavaliers 132-120