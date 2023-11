Atp Finals 2023, Medvedev: “Sinner se gioca così potrà vincere tanti Slam, pubblico educato”

Danil Medvedev ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta con Sinner nella semifinale delle Atp Finals di Torino: “Cosa mi ha fatto lo spettatore nel terzo set? Ad essere onesti, niente. Sarò sincero, il pubblico credo sia stato sia stato molto gentile qui a Torino per tutta la settimana. E’ normale che sostengano la Sinner. Ho sentito una buona energia in campo. Per questo dopo la partita mi avete visto ringraziare il pubblico. Il momento in cui mi sono innervosito di più è stato il doppio fallo su palla break. Il campo permette di tenere con facilità il servizio, ma nel terzo set mi sono sentito inferiore. Nei primi due sento di aver giocato un tennis migliore. Sono arrivato stanco alla fine. Il fastidio al gluteo di fine secondo set non ha influito sul risultato finale. Sinner ha meritato di vincere. Corre bene e sbaglia pochissimo, mi ha impressionato la sua grande crescita al servizio. Se gioca come ha giocato in questi mesi potrà vincere tanti Slam. Nel 2024 proverò a giocare di meno e a gestire meglio le energie in vista degli Slam”.