MotoGP GP Qatar, Marini: “Podio nella Sprint risultato fantastico”

“È andata bene, ho cercato di spingere il più possibile all’inizio e creare un distacco dagli altri, ma oggi erano più veloci di me. Però ho cercato di fare del mio meglio per arrivare sul podio che è un risultato fantastico”. A dirlo è Luca Marini dopo il terzo posto nella Sprint del Gp del Qatar. “Dobbiamo continuare a spingere così, ma dobbiamo lavorare in vista di domani perché oggi con il grip del posteriore ho avuto un po’ troppi problemi e non me l’aspettavo”, ha aggiunto il pilota italiano che era partito dalla pole.