Atp Finals 2023, Ivanisevic: “Dalla semifinale un nuovo Djokovic, e nessuno può affrontare questo Nole”

“Mi ha impressionato che Novak debba ringraziare Sinner. Una volta in semifinale è arrivato un nuovo Djokovic e quando arriva un nuovo Djokovic nessuno lo può affrontare. E’ difficile da battere due volte in una settimana, oggi Jannik ha tentennato e se fai questo con Nole, lui è un leone e ti mangia. Tatticamente ha giocato un’altra partita rispetto a qualche giorno fa”. Sono le parole di Goran Ivanisevic, allenatore di Novak Djokovic, dopo il trionfo del suo assistito alle ATP Finals di Torino.

“Credo che lui sia migliorato ancora molto a rete, con la sua posizione a rete e le sue volée. Oggi ne ha sbagliata qualcuna ma quest’anno ha giocato volée fantastiche. Tirargli il passante è difficile, mentre prima era più facile passarlo. A New York ne ha giocate di decisive allo US Open. Anche la seconda di servizio, che adesso raggiunge i 200 km/h”, ha aggiunto l’ex campione croato.

Qualche parole anche nei confronti del finalista: “Sono un grande fan di Jannik. lo seguo da quando ero junior. Mi piace il suo tennis e ho grande rispetto per lui. Nell’ultimo anno è migliorato molto. Abbiamo visto questa settimana che può giocare un tennis fantastico e che può provare a vincere uno slam. Alcaraz è ancora un po’ sopra e poi c’è Sinner. Sono loro due il futuro del tennis, anche se Carlos non ha al giocato al meglio in semifinale. Perché 6-3 6-2 di solito non lo batti neanche se gioca con la sinistra“.

