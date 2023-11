Lukaku: “Sto bene dopo quattro gol realizzati. Ho giocato tanto con la Roma”

E’ stata una domenica di nazionali, molto felice per Romelu Lukaku, che con la maglia del Belgio ha realizzato quattro gol in 37 minuti del primo tempo nella vittoria per 5-0 della sua nazionale contro l’Austria. Dopo il match Lukaku ha parlato ai microfoni della stampa, sottolineando il suo grade stato d’animo.

Lukaku: “Tutta la squadra ha offerto una grande prova oggi e abbiamo mostrato bene le nostre qualità. Dopo quattro gol ci si sente molto bene. Ho giocato molto con la Roma nelle ultime settimane, ecco perché con l’allenatore abbiamo deciso che uscivo a metà tempo. È davvero molto positivo essere qualificati, ma questo deve motivarci a continuare così. È vero che cerco di fare del mio meglio per poter guidare i giovani della squadra. Durante gli allenamenti e le partite, cerco di metterli in fiducia. Non parlo molto e li lascio fare con le loro qualità. Ma quando giochiamo, a volte gli dico: ‘Dopo aver fatto il tuo dribbling, guardami’. Questa nuova generazione ha molto talento e sono sicuro che si può andare molto lontano e faremo cose belle“.