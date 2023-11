Atp Finals 2023, Binaghi: “Clima straordinario. Il nostro tennis trainato da un fenomeno come Jannik”

“C’è un clima straordinario, si percepisce l’emozione e l’entusiasmo di questo momento del tennis e del padel italiano. È un momento che trova a Torino il suo apice, trainati da un autentico fenomeno come Jannik Sinner che sta facendo volare il nostro tennis sempre più in alto”. Così il presidente della FITP, Angelo Binaghi, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dall’inizio della prima semifinale delle Atp Finals tra l’azzurro e Medvedev.

“Speriamo che l’atterraggio, perchè prima o poi si atterra, sarà morbido. Lui è il comandante, ma servono anche degli ottimi copiloti per evitare quanto accaduto in altri sport come sci e motociclismo”, ha aggiunto. “C’è un livello di attenzione mediatica straordinaria, vedere le principali emittenti nazionali stravolgere i palinsesti per il tennis sono nuove abitudini a cui ci stiano felicemente abituando con grande gioia”, ha detto ancora Binaghi, che traccia gli obiettivi. “L’ obiettivo è che cresca ancora il numero di persone che inizeranno a praticare il nostro sport. Noi catalizzeremo tutte le nostre risorse per rendere tennis e padel gli sport più popolari in Italia”. Infine in vista delle finali di Coppa Davis di Malaga, Binaghi ha detto: “Abbiamo obiettivi di medio-lungo periodo, che è di portare un giocatore italiano tra i primi due-tre al mondo, tutto il resto sono tappe di avvicinamento. Poi noi andiamo per vincere tutto. Noi siamo pronti”.