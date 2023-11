Curling, Europei Aberdeen 2023: l’Italia femminile parte con una sconfitta, Germania passa all’extra-end

Comincia con una sconfitta il cammino della Nazionale femminile di curling agli Europei di Aberdeen. Sul ghiaccio scozzese la formazione composta da Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei ed Elena Antonia Mathis è stata sconfitta dalla Germania per 11-8 all’extra end.

La sfida è iniziata con una mano rubata dalle tedesche, ma la reazione dell’Italia non si è fatta attendere: nel secondo end, infatti, le ragazze allenate da Violetta Caldart, hanno messo a segno due punti firmando il sorpasso. La partita è stata con tanti alti e bassi da entrambe le parti con il punteggio che, a metà gara, diceva 4-4. L’Italia, sotto 4-5 dopo sei end, ha provato a forzare il gioco cercando una doppia bocciata che però non è riuscito spalancando le porte alla Germania che si è portata avanti sull’8-5. Quando tutto faceva presagire la fine del match, la tedesca Abbes è stata autrice di un grave errore rimettendo in pista le azzurre: 8-8 ed extra end. Nei tiri decisivi la Germania si è però dimostrata più precisa e costante ed ha portato a casa la vittoria. Constantini e compagne torneranno sul ghiaccio già questa sera per la sfida alla Turchia, si comincia alle 20:30.

RISULTATI PRIMA SESSIONE FEMMINILE

Italia-Germania 8-11

Svezia-Repubblica Ceca 10-4

Svizzera-Danimarca 12-1

Norvegia-Estonia 8-4

Turchia-Scozia 4-8