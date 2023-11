Atp Finals 2023, Barazzutti: “Sinner impressionante, in finale eviterei Djokovic”

“Sinner è stato bravo come al solito, e forse più del solito. Sta giocando bene, è in un momento di grande fiducia e forma, conferma il momento magico. il suo è un grandissimo tennis. Visto che ha già battuto Djokovic, Rune e Medvedev emanca solo Alcaraz, possiamo incoronarlo il n.1 al mondo già adesso. Impressionante che non abbia mai perso una partita“. Queste le parole di Corrado Barazzutti all’Adnkronos, dopo la vittoria di Sinner su Medvedev nelle semifinali dell’Atp Finals 2023 aTorino. “Al di là dei problemi di Medvedev, la prestazione di Sinner è stata esemplare -risponde Barazzutti-. Nel terzo set ha fatto subito il break, non c’è stata più partita. E’ stata una vittoria anche più schiacciante di quello che pensassi, pensavo a un match duro come quello di Vienna, Medvedev invece ha ceduto prima. La prestazione di Jannik è stata di altissimo livello, il giocatore più in forma del torneo. Chi mi auguro in finale? Difficile dirlo. Se Alcaraz batte Djokovic sta migliorando sicuramente, se vince Djokovic Nole rimane quel giocatore n.1 del mondo capace di battere tutti e vincere, quindi molto ma molto pericoloso. Certo Alcaraz ha giocato poche partite finora, di cui una persa. Sta crescendo ma obbiettivamente preferirei lui a Djokovic”.