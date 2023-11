Golf, Matt Wallace super a Dubai: è in testa nel DP World Tour Championship

di Mattia Zucchiatti 3

Matt Wallace è il nuovo leader del DP World Tour Championship a Dubai. Nel “moving day” dell’ultimo torneo stagionale del massimo circuito europeo maschile, l’inglese ha chiuso con un parziale di 60 (-12) con 12 birdie, senza bogey, per un totale di 200 (72 68 60, -16). Wallace precede, con un solo colpo di vantaggio, il connazionale Tommy Fleetwood, secondo con 201 (-15), come l’altro europeo dell’ultima Ryder, Viktor Hovland. Nono posto con 205 (-11) per lo spagnolo Jon Rahm, che difende il titolo. Risale Rory McIlroy, ora diciannovesimo con 208 (-8). Wallace intanto non nasconde la soddisfazione al termine di quella che descrive come “una giornata fantastica”. E spiega: “Ho fatto del mio meglio per tornare in gioco nel torneo e ci sono riuscito alla grande. Ora sogno la vittoria”.