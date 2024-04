Atp Estoril 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 3 aprile

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Estoril 2024 della giornata di mercoledì 3 aprile. Proseguono gli incontri di primo turno in Portogallo, dopo il rinvio per maltempo delle gare del martedì. Programma fitto con tanti tennisti di casa pronti a scendere in campo, tra cui spicca Joao Sousa contro Arthur Fils, numero 5 del seeding. Di seguito il programma completo.

ESTADIO MILLENNIUM

Ore 13:00 – (Q) Choinski vs (WC) Fonseca

a seguire – Rodionov vs Garin (si riparte dal 6-7(3) 5-4)

a seguire – (5) Fils vs (WC) Sousa

non prima delle 18.00 – (WC) Rocha vs (7) Monfils

a seguire – Coria vs Van De Zandschulp (si riparte dallo 0-3)

COURT CASCAIS

Ore 12.00 – Altmaier vs Martinez

a seguire – (Q) Faria vs (LL) Jorda Sanchis

COURT CTE

Ore 12.00 – Fucsovics vs Cachin

a seguire – (8) Koepfer vs (Q) Llamas Ruiz (si riparte dal 2-2)