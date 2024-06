Atp Eastbourne 2024: Sonego eliminato, Purcell passa facilmente in due set

Termina agli ottavi di finale l’avventura di Lorenzo Sonego al torneo ATP 250 di Eastbourne 2024. Brutta partita per il tennista torinese, che purtroppo conferma le cattive sensazioni degli ultimi mesi e non riesce ad invertire la rotta. Vince in maniera agevole l’australiano Max Purcell, che ha dimostrato il suo buon feeling con la superficie e ha trionfato per 6-4 6-4 in un’ora e 28 minuti di gioco. Purcell, proveniente dalle qualificazioni, affronterà ai quarti di finale il serbo Miomir Kecmanovic.

TABELLONE

MONTEPREMI

LA CRONACA DEL MATCH – In apertura si spezza subito l’equilibrio, con il tennista aussie che sfrutta un doppio fallo dell’azzurro per portarsi a casa il break del 2-1. Sonego non riesce ad incidere, e poco dopo si trova a dover fronteggiare altre due palle break: questa volta però è bravo a salvarsi col servizio, e nel gioco successivo è lui ad avere la chance. E al terzo tentativo il break in favore del torinese arriva, e l’incontro torna in parità (3-3). Dura poco però, perché Purcell si riprende subito il contro break con due ottimi rovesci all’incrocio delle righe. Sonego salva un set point sul suo servizio, ma è solo questione di minuti, perché Purcell chiude poco dopo a zero e incamera il primo set per 6-4.

Nel secondo parziale entrambi tengono agevolmente i propri turni di battuta nei primi quattro giochi, ma poi ancora una volta è Purcell a trovare il break risolutivo. Sonego gioca un game orribile, l’australiano chiude con la volée e si prende il break del 3-2. A questo punto l’azzurro esce dalla partita: non riesce a incidere in risposta e per Purcell è facile tenere i propri turni al servizio fino al definitivo 6-4 con cui accede ai quarti del torneo di Eastbourne.