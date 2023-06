Atp Eastbourne 2023, Paul la spunta su Wolf. Cerundolo, McDonald e Barrere in semifinale

Francisco Cerundolo è il primo semifinalista del torneo Atp di Eastbourne 2023. Nel match valevole per i quarti di finale del torneo britannico, l’argentino si è imposto agevolmente in due set sul cinese Zhizhen Zhang mediante il punteggio di 6-2 6-3. Il prossimo avversario di Cerundolo sarà lo statunitense MacKenzie McDonald, che è riuscito a superare in tre parziali lo svedese Mikel Ymer con un 6-4 3-6 6-3. Per quanto concerne l’altra parte del tabellone Tommy Paul ha vinto la lunga battaglia contro il connazionale Jeffrey John Wolf, rifilandogli un 6-4 4-6 7-6(2). Adesso lo statunitense dovrò vedersela in semifinale contro il francese Gregoire Barrere, giustiziere del serbo Miomir Kecmanovic attraverso il punteggio di 7-5 7-6(2).