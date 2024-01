Atp e Wta Brisbane 2024 martedì 2 gennaio 2024: programma, orari e ordine di gioco con Nadal

Un martedì di tennis tutto da seguire al Brisbane International. Nella mattinata di martedì 2 gennaio 2024 andrà in scena la sfida che segnerà il ritorno di Rafa Nadal in singolare dopo un anno di stop. Primo avversario dell’anno (forse l’ultimo della sua leggendaria carriera) sarà Dominic Thiem, sconfitto due volte in finale al Roland Garros dal fuoriclasse spagnolo. Nel programma spazio anche alla ripresa dei match dei due italiani, Matteo Arnaldi e Lucia Bronzetti, dopo l’interruzione per pioggia di lunedì 1° gennaio. Avversari Fucsovics e Krueger. Di seguito, ecco il programma e l’ordine di gioco per la giornata di martedì 2 gennaio 2024.

Pat Rafter Arena

Ore 02:00, Yannick Hanfmann – (5) Sebastian Korda

Non prima delle 03:30, (14) Sofia Kenin – (WC) Arina Rodionova

A seguire, Anna Kalinskaya – (8) Victoria Azarenka

Non prima delle 09:30, (Q) Dominic Thiem – (WC) Rafael Nadal

Non prima delle 11:00, (WC) Kimberly Birrell – (Q) Olivia Gadecki

Show Court 1

Ore 02:00, Linda Noskova – (Q) Timea Babos

Non prima delle 03:00, Matteo Arnaldi – Marton Fucsovics 6-7(5)

A seguire, Thanasi Kokkinakis – (WC) Rinky Hijikata

A seguire, (Q) Alex Michelsen – (4) Hugo Humbert

A seguire, (Q) Hailey Baptiste – Danielle Collins

A seguire, Mirra Andreeva – (4) Liudmila Samsonova

Show Court 2

Ore 02:00, (Q) Lukas Klein – (6) Sebastian Baez

Non prima delle 03:00, Lucia Bronzetti – Ashlyn Krueger 6-4 2-3

A seguire, (8) Aslan Karatsev – (WC) Jason Kubler

A seguire, (Q) Zeynep Sonmez – Clara Burel

A seguire, (Q) Julia Riera – Viktoriya Tomova

A seguire, (6) Veronika Kudermetova – Anna Karolina Schmiedlova

Court 10

Ore 02:00, J. J. Wolf – (Q) James Duckworth

A seguire, (7) Tomas Martin Etcheverry – (Q) Tomas Machac

Court 14

Ore 02:00, Minnen/Watson – Dolehide/Stearns

A seguire, Hozumi/Ninomiya – Potapova/Sizikova

A seguire, Jordan Thompson – Aleksandar Vukic

Court 6

Ore 02:00, (Q) Li Tu – Daniel Altmaier