Ciclismo, il calendario completo della stagione 2024: tutte le corse e le date da non perdere

Il calendario completo della stagione 2024 del ciclismo su strada, che si appresta a vivere un altro anno ricco di eventi e grandi battaglie sulle strade delle più importanti corse internazionali. Occhi puntati ovviamente su Giro d’Italia e Tour de France, con i vari Pogacar e Vingegaard che promettono spettacolo. Il tutto senza dimenticare le Classiche e anche le Olimpiadi di Parigi, per poi chiudere con la Vuelta a Espana e il Mondiale in programma a Zurigo nel finale di stagione. Per l’Italia prosegue il lento e difficile processo di rinnovamento, con ancora pochi corridori in grado di essere competitivi con tutti i più forti. Occhi puntati ovviamente su Filippo Ganna, fuoriclasse assoluto e punta di diamante del movimento azzurro. Andiamo quindi a scoprire insieme tutte le principali date di questo 2024 su due ruote ormai alle porte.

CICLISMO SU STRADA: IL CALENDARIO 2024

GENNAIO

Tour Down Under: dal 16/01 al 21/01

Cadel Evans Great Road Ocean Race: 28/01

Volta a la Comunitat Valenciana: dal 31/01 al 4/02

FEBBRAIO

Tour of Oman: dal 10/02 al 14/02

Volta ao Algarve: dal 14/02 al 18/02

Vuelta a Andalucia Ruta del Sol: dal 14/02 al 18/02

UAE Tour: dal 19/02 al 25/02

Omloop Het Nieuwsblad Elite: 24/02

Kuurne – Bruxelles – Kuurne: 25/02

Trofeo Laigueglia: 28/02

MARZO

Strade Bianche: 2/03

Parigi-Nizza: dal 3/03 al 10/03

Tirreno-Adriatico: dal 4/03 al 10/03

Danilith Nokere Koerse: 13/03

Milano-Torino: 13/03

Grand Prix de Denain – Porte du Hainaut: 14/03

Milano-Sanremo: 16/03

Volta Ciclista a Catalunya: dal 18/03 al 24/03

Settimana Internazionale Coppi e Bartali: dal 19/03 al 23/03

Oxyclean Classic Brugge-De Panne: 20/03

E3 Saxo Bank Classic: 22/03

Gent-Wevelgem in Flanders Fields: 24/03

Dwars door Vlaanderen – A travers la Flandre: 27/03

Gran Premio Miguel Indurain: 30/03

Ronde van Vlaanderen – Giro delle Fiandre: 31/03

APRILE

Giro dei Paesi Baschi: dal 1/04 al 6/04

Scheldeprijs: 3/04

Paris-Roubaix: 7/04

Giro di Sicilia: dal 9/04 al 12/04

Freccia del Brabante: 10/04

Amstel Gold Race: 14/04

Tour of the Alps: dal 15/04 al 19/04

Freccia Vallone: 17/04

Liegi-Bastogne-Liegi: 21/04

Giro di Turchia: dal 21/04 al 28/04

Giro di Romandia: dal 23/04 al 28/04

MAGGIO

Giro d’Italia: dal 4/05 al 26/05

4 Giorni di Dunkerque: dal 14/05 al 19/05

Tour of Norway: dal 23/05 al 26/05

GIUGNO

Brussels Cycling Classic: 2/06

Giro del Delfinato: dal 2/06 al 9/06

Dwars door het Hageland: 8/06

Tour de Suisse: dal 9/06 al 16/06

Tour of Slovenia: dal 12/06 al 16/06

Campionati Nazionali italiani: dal 21/06 al 23/06

Tour de France: dal 29/06 al 21/07

LUGLIO

Giro d’Austria: dal 2/07 al 7/07

Giro dell’Appennino: 14/07

Giro del Portogallo: dal 24/07 al 4/08

Giochi Olimpici Parigi 2024: dal 27/07 al 4/08

AGOSTO

Vuelta a Burgos: dal 5/08 al 9/08

Classica di San Sebastian: 10/08

Arctic Race of Norway: dal 8/08 al 11/08

Giro di Polonia: dal 12/08 al 18/08

Giro di Danimarca: dal 14/08 al 18/08

Giro di Germania: dal 21/08 al 25/08

Vuelta a Espana: dal 17/08 al 8/09

SETTEMBRE

Tour of Britain: dal 1/09 al 8/09

GP Industria & Artigianato: 8/09

Europei 2024: dal 11/09 al 15/09

Giro della Toscana: 11/09

Coppa Sabatini: 12/09

Grand Prix Cycliste de Québec: 13/09

Memorial Marco Pantani: 14/09

Grand Prix Cycliste de Montréal: 15/09

Trofeo Matteotti: 15/09

Campionati del Mondo 2024: dal 21/09 al 29/09

OTTOBRE

Giro dell’Emilia: 5/10

Parigi-Tours: 6/10

Coppa Agostoni: 6/10

Coppa Bernocchi: 7/10

Tre Valli Varesine: 8/10

Gran Piemonte: 10/10

Giro di Lombardia: 12/10

Green-Tour of Guangxi: dal 15/10 al 20/10

Giro del Veneto: 16/10

Veneto Classic: 20/10