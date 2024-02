Atp Dubai 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 26 febbraio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco all’Atp 500 di Dubai 2024 per la giornata di lunedì 26 febbraio. Si fa subito sul serio negli Emirati Arabi Uniti, con ben quattro teste di serie impegnate nella prima giornata di main draw. Debuttano dunque Hurkacz e Rublev, ma anche Mannarino e Bublik. Grande curiosità anche per il match tra Shapovalov e Murray, destinato a regalare spettacolo. Di seguito l’ordine di gioco.

CENTRE COURT

Ore 11.00 – (6) Mannarino vs van de Zandschulp

A seguire – (PR) Shapovalov vs Murray

Non prima delle 16.00 – Zhang vs (2) Rublev

A seguire – (3) Hurkacz vs Struff

COURT 1

Ore 11.00 – Kotov vs Korda

A seguire – Agwi/O’Hosini vs Glasspool/Rojer

Non prima delle 14.00 – (5) Bublik vs (Q) Machac

A seguire – Griekspoor vs (WC) Shelbayh