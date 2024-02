Vigili urbani non pagati, il Comune di Napoli avvisa De Laurentiis: “O ci dai 100.000 euro o ti pignoriamo i conti”

Rapporti sempre più tesi tra il Comune di Napoli e Aurelio De Laurentiis. L’ultimo scontro, secondo quanto scrive Repubblica, è in atto per un mancato pagamento del servizio dei vigili allo stadio Maradona durante le partite del club partenopeo. Il Comune – scrive il quotidiano – ha inviato ben nove avvisi di accertamento al presidente del Napoli, relativi a nove diverse partite tra campionato e coppe disputate in casa. La società avrebbe dovuto saldare le spese per il servizio reso dalla polizia municipale, pari a circa 100mila euro complessivi, in occasione delle partite contro Fiorentina, Milan, Union Berlino, Empoli, Inter, Braga, Cagliari, Monza, e Frosinone, ma nelle casse dell’amministrazione a oggi la cifra non è stata ancora versata. L’evento calcistico – precisa il Comune – ha scopo di lucro e non può essere quindi ricondotto ad attività pubblica. Ora De Laurentiis ha 60 giorni per saldare il debito o presentare ricorso, altrimenti il Comune procederà a pignoramento senza ulteriore preavviso.