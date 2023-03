Atp Dubai 2023: super Medvedev contro Djokovic, vittoria in due set e finale conquistata

Termina 4-6 4-6 il match tra Novak Djokovic e Daniil Medvedev, partita valida per le semifinali dell’Atp 500 di Dubai 2023. Ottima vittoria per Medvedev, dunque, che permette al russo di ottenere la qualificazione alla finale del torneo degli Emirati Arabi.

La cronaca

In avvio di primo set i due giocatori sono molto aggressivi al servizio, con diverse prime in campo e poche opportunità di break concesse. Durante il quinto game però Djokovic si fa recuperare da 00-30 e concede due palle break a Medvedev. Il russo è bravo ad approfittarne e alla seconda chance, sfruttando un errore di Djokovic con un rovescio in back in rete, strappa il servizio al serbo. Nel game successivo Medvedev tiene il servizio senza particolari problemi e addirittura ottiene il doppio break, vincendo il gioco successivo e portandosi in pochi istanti sul 5-2. Djokovic infatti si innervosisce, commette diversi errori a rete e permette all’avversario di allungare agevolmente. Nel corso dell’ottavo game Medvedev ha dunque l’occasione di chiudere il set, ma Djokovic ha uno scatto di orgoglio e recupera un break. Il serbo così accorcia, mantenendo a zero il proprio servizio e portandosi sul 4-5. Durante il decimo gioco però Medvedev non trema e al primo set point chiude il primo parziale, con il punteggio di 4-6.

Nel secondo set Medvedev parte forte, mettendo grande ritmo e precisione nei propri colpi da fondo campo. Subito in apertura così il russo strappa il servizio a Djokovic, recuperando da 40-15 e sfruttando la prima chance disponibile. Nel game successivo Medvedev non ha problemi nel confermare il break, portandosi quindi avanti di due game. Nel corso del quarto game Djokovic prova a mettere pressione al suo avversario, recuperando da 40-15. Medvedev però risponde vincendo i successivi due punti, anche con un ace, andando sull’1-3. Nei game successivi Djokovic tenta più volte di strappare la battuta al suo avversario, portando il gioco ai vantaggi, senza però riuscire ad ottenere il break. Medvedev così chiude il match con un doppio 6-4, sfruttando il primo match point a disposizione.