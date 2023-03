Serie C 2022/2023: la presentazione della trentesima giornata

Manca sempre meno ad avere i verdetti della nostra Serie C con la corsa alla Serie B che si infittisce e non smette di dare responsi sorprendenti. La corsa al primo posto, e quindi alla promozione diretta, soprattutto nel Girone A pare destinata a protrarsi fino alla fine: FeralpiSalò, Lecco, Pro Sesto e Pordenone sono tutte nel giro di un solo punto, con il Vicenza dietro a quattro lunghezze pronto ad affondare nel caso di clamorosi passi falsi. Nel Girone B la Reggiana deve mantenere il distacco di 6 punti sull’Entella in risalita. Molto più delineata, invece, la corsa alla promozione diretta nel Girone C con il Catanzaro aspetta la matematica per chiudere il conto alla rovescia.

GIRONE A

Quanto al Girone A possiamo dire che è il girone più combattuto di tutto con la lotta alla promozione diretta, ma anche alla corsa per non retrocedere che si potrebbe incendiare da un momento all’altro. La trentesima giornata riserva tre trasferte delicate per i tre club a pari punti: la FeralpiSalò dovrà vedersela con il Renate in piena corsa per il playoff e reduce da due vittorie convincenti contro Albinoleffe e Piacenza.

Occhio anche alla trasferta a cui è atteso il Lecco che andrò di scena a Trento, che deve fare attenzione a non finire nella zona playout. Derby di alta quota invece per la Pro Sesto che dovrà vedersela contro la Pro Patria che ha voglia di playoff e di fermare la corsa alla Serie B della squadra allenata da Andreoletti. Il Pordenone potrebbe approfittare di qualche passo falso delle tre di testa, se dovesse avere la meglio nel match interno contro la Pergolettese. Domenica 5 marzo particolare attenzione anche per il match fra San Giuliano e Novara, importante in chiave salvezza diretta per le due squadre: chi uscirà sconfitto dalla gara, rischia di essere immerso in un giro molto pericoloso. Chiudono il turno: Mantova-Triestina, Arzignano-Verona, Padova-Piacenza, Juventus Next Gen-Albinoleffe e Pro Vercelli-Vicenza.

GIRONE B

Nel Girone B, la Reggiana vuole blindare il primo posto e per farlo avere la meglio nel match di domenica 5 marzo in trasferta contro la Vis Pesaro che da parte sua vorrebbe trovare le forze per allontanarsi dal San Donato Tavernelle (a pari punti a quota 30) e dalla possibilità di ritrovarsi in zona playout. A sperare di recuperare qualche punto sulla capolista sarà la Virtus Entella che dovrebbe avere, sulla carta, un match abbordabile contro la Fierenzuola, undicesima con fiducioso distacco sulla zona grigia. Cesena, invece, impegnato nelle mura amiche contro il fanalino di coda Aquila Montevarchi.

In chiave playoff interessante l’anticipo di sabato 4 marzo alle 14.30 quando il Gubbio affronterà l’Olbia: la squadra guidata da Braglia con una vittoria metterebbe pressione ad Ancona e Carrarese, impegnate rispettivamente con Lucchese e Rimini. Proprio lo scontro fra emiliani e la Carrarese potrebbe dire tanto in chiave playoff. Match decisivo per la lotta a non retrocedere invece attende l’Alessandria che attenderà al Giuseppe Moccagatta la Recanatese. Una vittoria per i grigiorossi vorrebbe dire riaprire tutto il discorso per la salvezza diretta senza dover passare dai playout. Completano il turno questi match: Imolese-Fermana; San Donato-Siena, Torres-Pontedera, tutti match in programma domenica 5 marzo alle 14.30.

GIRONE C

Il quadro più delineato è sicuramente quello del Girone C con il Catanzaro che viaggia a vele spiegate verso la promozione in Serie B. La premiata ditta di Iemmello e compagni per il match contro l’Avellino di sabato 4 marzo alle 17.30 recupera Brighenti in difesa, ma perde Martinelli. Al suo posto agirà Fazio. Il conto alla rovescia per la festa promozione è attivato con le prossime tre giornate che potrebbero dire tanto. Le Aquile giocheranno sapendo già il risultato del Crotone impegnato nella trasferta insidiosa di Picerno alle 14.30 sempre di sabato. I padroni di casa cercano punti per garantirsi i playoff con i pitagorici, invece, che vorranno prepararsi al meglio al derby proprio contro il Catanzaro del 13 marzo.

Allo stesso orario di sabato ci sarà molta curiosità per vedere il ritorno di Zeman sulla panchina del Pescara. Gli abruzzesi, come detto dal tecnico boemo stesso, faranno di tutto per arrivare terzi e giocarsi i playoff in una posizione privilegiata. Per farlo dovranno battere in casa la Juve Stabia di Pochesci in crisi di risultati. Al terzo posto spera anche il Foggia di Somma, che ha iniziato benissimo la sua avventura in Puglia con la vittoria di misura in quel di Andria settimana scorsa e che sabato alle 17.30 vorrebbe ripetersi contro la Viterbese. Chi crede al terzo posto è anche l’Audace Cerignola di Pazienza, vera rivelazione del campionato, che a meno due dal Pescara, sarà impegnato contro la Turris in trasferta. Accesa poi è la rincorsa ai playoff con Juve Stabia ed Avellino che devono guardarsi da Giugliano (impegnata contro il Taranto) e Latina (in trasferta contro il Monterosi). Attenzione anche ad un assalto del Potenza che, nel posticipo di domenica 5 marzo se la vedrà con la Virtus Francavilla.