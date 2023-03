ATP Dubai 2023, Sonego: “Ho giocato una partita perfetta. Zverev? Mi godrò ogni momento”

Prestazione d’assoluta eccellenza da parte di Lorenzo Sonego nell’ATP 500 di Dubai: il numero 67 del mondo, che arrivava negli Emirati Arabi con uno scarno bilancio stagionale di 3-6, trova prima un solido successo su Marc-Andrea Huesler e, nel pomeriggio odierno, una bellissima vittoria ai danni di Felix Auger-Aliassime (7-6 6-4), quello stesso avversario contro cui aveva perso pià che nettamente nel recente ATP 500 di Rotterdam. L’italiano coglie, così, il quinto trionfo della sua carriera contro un tennista tra i primi 10 del mondo e raggiunge i quarti di finale a Dubai, salendo alla posizione numero 56 del live ranking.

“Ho gestito molto bene i miei turni di servizio – ha commentato il 27enne di Torino –, il che era molto importante con un tennista così aggressivo come lui. Dovevo fare una partita pressocché perfetta e ci sono riuscito, giocando benissimo il tiebreak nel primo set e trovando un break nel secondo. Questa vittoria mi lascia certamente sensazioni positive e spero di poter portermele dietro anche nei quarti di finale, match che sarà difficile e sul quale dovrò prepararmi bene come ho fatto oggi”.

Una bella rivinta dopo quel brutto match di Rotterdam: “Le condizioni qui sono molto diverse rispetto a Rotterdam, dove ci siamo incrociati due settimane fa: lì il campo era molto più lento ed era davvero difficile fargli male in qualche modo, mentre oggi, su una superficie molto rapida, ho ottenuto tanti punti diretti con il servizio e sono spesso riuscito ad impostare lo scambio nella maniera a me più congeniale. Sono stato paziente, ho saputo aspettare il momento più opportuno per colpire, poi sono stato bravo a sfruttare la mia occasione”.

Il prossimo ostacolo sarà Alexander Zverev, che poco fa ha sconfitto Cristopher O’Connell per 7-5 6-4. “Zverev? È un po’ sceso in classifica a causa dell’infortunio al piede, ma il suo valore non è affatto inferiore a quello dei top ten attuali. Mi aspetto una partita in cui dovrò faticare moltissimo, ma io darò il massimo: è bellissimo giocare su questo campo centrale, mi godrò ogni momento”.