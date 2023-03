Sciabola, Coppa del Mondo: azzurri a Padova, le ragazze ad Atene

Nel prossimo weekend andrà in scena la Coppa del Mondo di sciabola. Da giovedì 2 e fino a sabato 4 marzo a Padova ci sarà il Trofeo Luxardo, riservato agli sciabolatori, mentre da venerdì 3 a domenica 5 le sciabolatrici saranno in pedana nella tappa di Atene.

A Padova il giovedì, con inizio alle ore 11.30, sarà dedicato alle qualificazioni per entrare nel tabellone principale della prova individuale da 64 atleti, che si svolgerà venerdì. Sono 22 in tutto gli azzurri del ct Nicola Zanotti in gara. Tre di loro, Luca Curatoli, Luigi Samele e Michele Gallo (rispettivamente numero 3, 4 e 15 della classifica mondiale), saranno esentati dalla giornata di domani, perché già ammessi alle fasi successive per diritto di ranking. In 19, invece, debutteranno sin dai gironi: Alberto Arpino, Francesco Bonsanto, Edoardo Cantini, Dario Cavaliere, Leonardo Dreossi, Luca Fioretto, Gabriele Foschini, Giorgio Marciano, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Matteo Neri, Riccardo Nuccio, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea, Giovanni Repetti, Pietro Torre, Lupo Veccia Scavalli, Marco Stigliano e Stefano Scepi. La tre giorni di competizioni a Padova si concluderà sabato 4 marzo con la prova a squadre. Il quartetto azzurro sarà composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele e Pietro Torre. Una vetrina importante per “il Wimbledon della sciabola”, così come viene definito il Trofeo Luxardo che quest’anno giunge alla sua 64^ edizione promettendo un grande spettacolo a poche settimane dal via della qualifica olimpica.

Dodici atlete azzurre saliranno sulle pedane di Atene per la prova individuale, che inizierà venerdì 3 con la fase di qualificazione e continuerà sabato 4 con il tabellone principale da 64. Il ct Nicola Zanotti ha convocato Giulia Arpino, Michela Battiston, Martina Criscio, Alessia Di Carlo, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Chiara Mormile ed Eloisa Passaro. A loro si uniranno Benedetta Baldini, Sofia Ciaraglia, Claudia Rotili e Mariella Viale. La tre giorni di Atene si concluderà domenica 5 con la competizione a squadre. L’Italia della sciabola femminile, che lo scorso anno proprio nella Capitale greca vinse il team event, sarà rappresentata da Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Chiara Mormile.