Atp Doha 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 23 febbraio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco all’Atp 250 di Doha 2024 per la giornata di venerdì 23 febbraio. E’ tempo di semifinali in Qatar, dove si fa sul serio e ci si avvicina all’atto conclusivo. Il protagonista non potrà che essere il giovane ceco Jakub Mensik, capace di sconfiggere anche Rublev dopo la battaglia di 3h30′ contro Andy Murray. Di seguito l’ordine di gioco.

CENTRE COURT

Ore 13:30 – Mies/Smith vs Musetti/Sonego

Non prima delle 16:00 – Popyrin vs (2) Khachanov

a seguire – Mensik vs (3) Humbert o (WC) Monfils