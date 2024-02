F1, Russell: “Red Bull impressionante, un passo avanti e favorita su tutte. C’era da aspettarselo”

“La Red Bull è una squadra davvero impressionante. La Red Bull è la favorita e sicuramente un passo avanti rispetto a tutti gli altri. C’era da aspettarselo”. Lo ha detto il pilota della Mercedes, George Russell, così come riportato dalla BBC, durante la seconda giornata dei test di F1 in Bahrain nella conferenza stampa di oggi: “L’anno scorso la macchina era davvero impegnativa da guidare: Lewis e io non avevamo fiducia in essa, ora abbiamo fatto un ottimo passo avanti in termini di consistenza della vettura. L’anno scorso abbiamo visto molti difetti con la W14 che il team ha fatto un ottimo lavoro per correggere. In passato, qualunque cosa facessimo a livello aerodinamico c’erano problemi di fondo con la macchina. La Red Bull è già arrivata a un certo punto, ma speriamo di poter colmare il divario. Ma ci vorrà molto duro lavoro per farlo”.