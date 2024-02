Atp Doha 2024: il sogno di baby Mensik si interrompe in finale, Khachanov vince il titolo

Il sogno del baby ceco Jakub Mensik si interrompe in finale al torneo Atp di Doha 2024. Il diciottenne, che a suon di vittorie eccellenti si è spinto fino all’ultimo atto del torneo 250 in Qatar, si è arreso al ben più esperto Karen Khachanov, che si è imposto in due set col punteggio di 7-6(12) 6-4, facendo soffrire il numero 17 al mondo, e non poco, in un’ora e cinquanta minuti equilibrati. Alla fine, l’abitudine a giocare le finali e un po’ di malizia in più nei momenti chiave fanno sì che il russo possa conquistare il sesto titolo della sua carriera, peraltro giunto in un torneo nel quale non ha mai perso nemmeno un set.

Nel primo set i due tengono senza particolari difficoltà la battuta nei loro turni al servizio, tentenna un po’ soltanto Mensik nel quarto game in cui concede una palla break subito annullata in modo perentorio ai vantaggi. Da lì in avanti, entrambi servono bene e concedono pochissimo in risposta, inevitabile si debba fare ricorso al tie-break. Che diventa un match dentro al match, visto che tra un minibreak e un altro, Mensik è il primo ad avere il il set point (ne avrà quattro in pochi minuti), ma in risposta, e alla fine è il quarto set point a favore di Khachanov, anche questo in risposta, a fruttare il 14-12 che mette fine a un tie-break lunghissimo a favore del russo. Nel secondo set, invece, Mensik paga subito lo scotto di quel set perso in modo così beffardo e subisce break in apertura: su questo minimo vantaggio Kachanov costruisce la vittoria del set servendo sempre bene nei suoi turni di battuta e non sprecando energie in risposta, fino al 6-4 che frutta il match e il torneo qatariota.