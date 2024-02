Beach soccer, Mondiali Dubai: L’Italia piega ai rigori la Bielorussia e vola in finale contro il Brasile

Il viaggio dell’Italia ai Mondiali di beach soccer prosegue. Sulla sabbia di Dubai, gli azzurri hanno la meglio sulla Bielorussia nel match valido per la semifinale, ma il successo arriva solo ai rigori. Inizialmente la Nazionale è sotto di 2-0 e rimonta grazie alla reti di Josep e di Giordani. Nel quarto parziale di gioco, gli avversari tornano in vantaggio per 3-2 e solo quando mancano quattro minuti al termine dell’incontro Zurlo ritrova il pareggio e porta tutto al supplementare. I tre minuti aggiuntivi non cambiano la situazione e tutto viene deciso dai calci di rigore. Drozd sbaglia il quarto tiro bielorusso e Zurlo segna quello azzurro. L’Italia vola così in finale, dove incontrerà il Brasile, che ha avuto la meglio sull’Iran per 3-2 in semifinale. E’ la terza volta nella storia che la maglia azzurra arriva in finale ai mondiali di beach soccer (2008 e 2019), ma non ha mai vinto il titolo fino a questo momento. La Nazionale di Del Duca ora sogna il titolo mondiale, che sarà assegnato al termine dell’ultimo match del torneo, programmato per le 16.30 di domani. L’allenatore commenta la vittoria di oggi: “I ragazzi hanno fatto qualcosa di incredibile. Sono quasi tutti alla loro prima competizione (9 su 12 sono esordienti, ndr), non avevano mai giocato un Mondiale, figurarsi una semifinale. Abbiamo vinto una partita durissima, sotto ogni punto di vista: tecnico, tattico e psicologico, contro un avversario che ha dimostrato tutto il suo valore. Brasile? Sono la squadra più forte al mondo, ma ora siamo qui e ci giocheremo tutte le nostre carte, questi ragazzi sono speciali, solo un gruppo con qualcosa di speciale dentro poteva ottenere questo risultato”.