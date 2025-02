Si ferma in semifinale la corsa di Matteo Arnaldi nel torneo Atp 250 di Delray Beach 2025. L’azzurro è infatti uscito sconfitto in due set dal confronto con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 42 minuti di gioco. Partita molto solida dell’iberico, che nelle due occasioni in cui ha ceduto il servizio nell’incontro ha subito reagito nel gioco successivo riprendendosi il contro break. Il classe ’99 di Malaga raggiunge così la sua seconda finale in carriera a livello Atp dopo quella persa nel 2022 contro Tsitsipas nel Masters 1000 di Monte Carlo; tra Davidovich Fokina e il primo titolo c’è Miomir Kecmanovic, che ha superato in due set l’ultimo statunitense superstite in tabellone ovvero Alex Michelsen.

La cronaca di Arnaldi-Davidovich Fokina

In un primo set non proprio memorabile, fioccano errori da entrambe le parti, e il primo ad approfittarne e a trovare il break è Davidovich Fokina, che toglie il servizio al sanremese nel quinto gioco e si porta avanti 3-2. Nell’ottavo game però Arnaldi riesce a reagire e piazza a sua volta il break, a zero, che lo riporta in carreggiata grazie anche ad un paio di errori gratuiti del suo avversario. L’equilibrio però dura poco, perché l’azzurro non riesce a incidere col servizio, e lo spagnolo si riprende il break di vantaggio a zero, involandosi sul 5-4 e servizio. Questa volta Davidovich non trema e chiude 6-4 il primo parziale.

In avvio di secondo set Arnaldi riesce a incidere maggiormente in risposta e mette in difficoltà il suo avversario: Fokina però è caparbio a salvare tre palle break nel quarto gioco, ma sul 3-2 non può nulla e cede il servizio all’azzurro. Anche in questa occasione però il classe 2001 ligure non riesce a capitalizzare il break appena incamerato: Davidovich Fokina piazza subito il contro break e ristabilisce rapidamente la parità sul 4-4. A questo punto Arnaldi cede di schianto: consente un altro break allo spagnolo e capitola nuovamente 6-4, lasciando così la strada spianata verso la finale.

Le due semifinali dell’Atp di Buenos Aires

La finale del torneo Atp 250 di Buenos Aires 2025 vedrà di fronte il padrone di casa Francisco Cerundolo e il wonderkid brasiliano Joao Fonseca. Sulla terra battuta di casa, l’argentino ha superato nettamente la concorrenza di Pedro Martinez, che nei giorni scorsi aveva posto fine alla carriera di Diego Schwartzman; 6-2 6-4 il punteggio in poco più di un’ora e mezza in favore del maggiore dei fratelli Cerundolo, che agguanta così la sua sesta finale Atp in carriera e insegue il quarto titolo.

L’ostacolo però è notevole, perché il classe 2006 di Rio de Janeiro si sta affermando partita dopo partita come nuovo astro nascente del tennis mondiale. In semifinale Fonseca ha dimostrato una grande maturità contro Laslo Djere, vincendo in tre set con il punteggio di 7-6(3) 5-7 6-1 dopo due ore e 36 minuti di gioco. Stasera la chance per lui per alzare al cielo il primo trofeo della carriera a livello Atp.