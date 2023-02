ATP Delray Beach 2023, Bellucci cede al tiebreak decisivo nelle qualificazioni

Eliminazione amara per Mattia Bellucci nelle qualificazioni dell’ATP 250 di Delray Beach: l’azzurro, impegnato nel primo turno del tabellone cadetto, ha ceduto a Tennys Sandgren per 2-6 6-1 7-6, dopo aver giocato benissimo il primo set e al termine di una lotta estenuante nel terzo parziale, chiusosi con lo score di 7-4 al tiebreak decisivo in favore dello statunitense. Tanto lo sforzo profuso dal nostro rappresentante, che aveva recuperato un break di ritardo nel terzo prima di costringere l’avversario a giocarsi tutto in un tiebreak, ma ciò non è stato sufficiente a Bellucci per proseguire la sua avventura a Delray Beach.