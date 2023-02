Sanremo 2023, risultati e classifica quarta serata cover e duetti: trionfa Mengoni

I risultati e la classifica della quarta serata di Sanremo 2023, quella dedicata alle cover e ai duetti. Trionfa Marco Mengoni ed è così ormai lanciato verso la vittoria finale. Oltre a conservare il primo posto nella classifica generale, che vi proponiamo poi in basso, si aggiudica anche la serata delle cover con Let it be dei Beatles. Di seguito ecco la top-5 della quarta serata e a seguire la nuova classifica generale aggiornata.

CLASSIFICA SANREMO 2023 QUARTA SERATA COVER E DUETTI

Marco Mengoni – Let it be Ultimo – Medley Ramazzotti Lazza – La fine Giorgia – Luce/Di sole e d’azzurro Mister Rain – Qualcosa di grande

CLASSIFICA GENERALE SANREMO 2023 DOPO LA QUARTA SERATA