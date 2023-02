Clima teso a Ferrara. I tifosi della Spal hanno contestato giocatori e dirigenti di ritorno dalla trasferta di Venezia, hanno subito il terzo ko di fila. “Vergognatevi tutti” si legge in uno striscione. E’ in bilico la panchina di Daniele De Rossi, ma il club aspetta il rientro dagli Stati Uniti del presidente Tacopina ad inizio settimana per prendere una decisione.