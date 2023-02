ATP Cordoba 2023, derby argentino in finale: sarà Baez contro Coria

Sarà derby argentino in finale nell’ATP 250 di Cordoba, con Sebastian Baez che affronterà Federico Coria in un match che si prospetta tutto da vedere. Il primo, reduce da un solo successo nelle ultime 18 partite giocate, ha svoltato completamente nel corso di questo torneo, ha sconfitto Hugo Dellien per 6-4 6-4 e ha conquistato l’accesso alla quarta finale della propria giovane carriera. Baez è un’assoluta garanzia sulla terra battuta, uno dei migliori del mondo, e partirà da favorito anche nell’incontro di domani. Coria, invece, ha raggiunto l’ultimo atto dopo aver sconfitto Albert Ramos-Vinolas, campione in carica, per 6-4 7-6: per lui è la seconda finale della carriera, andrà alla caccia del primo alloro nel circuito maggiore.