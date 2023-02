Lazio-Atalanta, Zaccagni ammonito: era diffidato, salta la Salernitana

Ulteriore tegola per Maurizio Sarri durante Lazio-Atalanta. E’ stato infatti ammonito Mattia Zaccagni per un’entrata dura anche se sfiora la palla. Orsato è inflessibile ed estrae il cartellino giallo, è un’ammonizione pesante perché costa la squalifica nel prossimo turno. La prossima partita contro la Salernitana non vedrà dunque protagonista Mattia Zaccagni, che era diffidato e sarà fermato dal giudice sportivo.