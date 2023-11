Atp Challenger Matsuyama 2023, Nardi è in finale: affronterà Daniel

Luca Nardi è in finale al challenger di Matsuyama, in Giappone. Il 20enne pesarese, numero 143 della classifica Atp, si è imposto con il punteggio di 6-3 6-3 sul 25enne transalpino Geoffrey Blancaneaux. Nardi è stato impegnato in un doppio turno a causa della pioggia, dato che precedentemente era sceso in campo battendo in due set il cinese Bu. In finale il giovane tennista azzurro affronterà il 30enne giapponese Taro Daniel, numero 86 del ranking mondiale.