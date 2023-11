Slalom femminile Levi 2023, risultati e classifica: dominio Vlhova davanti a Duerr e Liensberger

I risultati e la classifica finale dello slalom femminile di Levi, seconda prova stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023/2024 di sci alpino. La prima gara tra i pali stretti ha visto la vittoria dominante della slovacca Petra Vlhova, che si è imposta in entrambe le manche rifilando quasi un secondo e mezzo alla tedesca Lena Duerr. Grande prova anche per la rientrante austriaca Katharina Liensberger, subito a podio e capace di estromettere dalla top-3 la statunitense Mikaela Shiffrin.

Su una pista in ottime condizioni, Vlhova ha fatto la differenza sul piano iniziale continuando poi a sciare a livelli altissimi anche sul muro. Inevitabile così la sesta affermazione in carriera a Levi, che porta in dote anche la testa della classifica generale dopo il terzo posto nel gigante inaugurale di Soelden. In casa Italia buona seconda manche di Martina Peterlini, che rimonta dodici posizioni e chiude diciassettesima facendo firmare anche il quinto tempo di manche. Lara Della Mea invece perde una posizione rispetto alla prima discesa e non va oltre il ventiseiesimo posto.

La classifica finale

Petra Vlhova 1.50.59 Lena Duerr +1.41 Katharina Liensberger +1.55 Mikaela Shiffrin +1.70 Sara Hector +2.60 Ali Nullmeyer +2.97 Melanie Meillard +2.99 Katharina Huber +3.15 Zrinka Ljutic +3.17 Leona Popovic +3.30

17. Martina Peterlini +3.97

26. Lara Della Mea +5.42