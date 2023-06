Atp Challenger 125 Nottingham 2023, Andy Murray infila la nona vittoria di fila ed è in finale

Andy Murray non si ferma più ed è in finale nel ricco ATP Challenger 125 di Nottingham dopo aver ottenuto la nona vittoria consecutiva. Lo scozzese in semifinale ha sconfitto con un netto 6-3 6-2 il portoghese Nuno Borges e domani partirà ampiamente favorito contro il francese Cazaux nel tentativo di conquistare il secondo titolo in sette giorni. Sembra stia pagando dividendi la scelta dell’oro olimpico di Londra 2012, che aveva deciso di saltare il Roland Garros per preparare al meglio la stagione sull’erba. Ha iniziato dai tornei challenger, perdendo un solo set e vincendone diciotto nel corso di queste due settimane. A beneficiarne è anche il ranking, dato che Murray con questo risultato è già certo di rientrare tra i primi 40 del mondo.