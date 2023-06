LIVE – Estrazione Lotto e Superenalotto oggi, sabato 17 giugno 2023: numeri, vincite e montepremi in DIRETTA

La diretta live dell’estrazione di oggi, sabato 17 giugno 2023, per quanto riguarda i due concorsi di Lotto e Superenalotto. Sportface.it vi informerà in tempo reale con tutti gli aggiornamenti numero dopo numero uscito nelle due estrazioni di stasera: si parte alle ore 20 con quella del gioco del Lotto, di cui vi proponiamo passo passo le undici cinquine vincenti, ovvero le dieci ruote locali e quella Nazionale, a seguire tocca al nuovo sestetto di stasera dei numeri vincenti del Superenalotto, inclusi numero Jolly e numero Superstar. Infine, sarà la volta delle vincite della serata: il montepremi per il “6” è già alto anche se è stato centrato sabato. Ecco di seguito l’estrazione di stasera dei due concorsi di Lotto e Superenalotto.

Sportface.it vi propone la diretta testuale in tempo reale dalla Sala Belli di Roma.

ESTRAZIONE LOTTO

Bari 88-55-80-15-19

Cagliari 87-12-17-85-15

Firenze 11-20-82-28-50

Genova 63-26-27-7-87

Milano 3-51-50-60-4

Napoli 76-17-89-22-14

Palermo 63-2-15-1-87

Roma 50-52-8-39-32

Torino 40-66-22-46-6

Venezia 28-52-22-80-7

Nazionale 61-27-57-52-18

ESTRAZIONE SUPERENALOTTO

COMBINAZIONE VINCENTE

12-26-18-63-40-53

NUMERO JOLLY

54

NUMERO SUPERSTAR

58

QUOTE

punti 6: 0

punti 5+1: 0

punti 5: 9 (26.761,18 euro a testa)

punti 4: 777 (316,68 euro a testa)

punti 3: 29.017 (25,47 euro a testa)

punti 2: 447.468 (5,12 euro a testa)