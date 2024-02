Atp Buenos Aires 2024, Vavassori non si ferma: batte Seyboth Wild 6-3 6-1 e va al secondo turno

Gran bella vittoria per Andrea Vavassori, che supera il primo turno del tabellone principale dell’ATP 250 di Buenos Aires. Il tennista piemontese, passato attraverso le qualificazioni, ottiene la terza vittoria sulla terra rossa della capitale argentina, dominando al primo turno del main draw il talentuoso brasiliano Thiago Seyboth Wild con il punteggio di 6-3 6-1. Bravo l’azzurro a venire a capo di un primo set più equilibrato di quanto non dica il punteggio, con diversi games lottati in particolar modo nella fase iniziale. Andrea solo nel finale è riuscito a trovare l’allungo, dopo aver avuto ben 13 palle break a disposizione, e annullandone a sua volta quattro all’avversario.

Chiuso il parziale con lo score di 6-3, tutto è diventato più facile nel secondo set, dominato per 6-1 in meno di 40 minuti di gioco. Punti importanti per Vavassori, che ora al secondo turno affronterà l’ostico serbo Djere e che a Buenos Aires è anche ai quarti nel torneo di doppio insieme a Simone Bolelli.