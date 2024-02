Serie C 2023/2024: colpi esterni per Atalanta U23 e Padova, poker Rimini sulla Recanatese

Colpo esterno per Atalanta U23 e Padova nei piani alti della classifica del girone A della Serie C 2023/2024, che è tornata in campo oggi per il turno infrasettimanale. Nella ventiseiesima giornata la squadra B della Dea ha vinto il derby contro l’Albinoleffe grazie a un gol di Balde a inizio secondo tempo e ha rafforzato così il quarto posto con 41 punti e una partita ancora da recuperare. Si fa sotto nei confronti del Mantova, impegnato stasera, il Padova che passa per 0-2 sul campo della Pro Patria grazie a Marcillo e Bortolussi: con questo successo si prolunga la striscia positiva dei veneti e per il momento la classifica dice -5 dalla vetta.

Altro colpaccio esterno quello del Legnago, che batte 1-2 la Giana Erminio: nel primo tempo i gol di Martic e Rocco, nella ripresa Franzoni prova a riaprirla ma non ha fortuna. Sempre fuoricasa, la rinascita del Trento che vince per 0-2 in casa del Lumezzane, Sugli altri campi, vincono Novara e Virtus Verona, in entrambi i casi per 1-0 e davanti al pubblico di casa, su Pro Sesto e Arzignano rispettivamente.

Nel girone B, invece, fuochi d’artificio tra Recanatese e Rimini: in terra marchigiana spadroneggiano i romagnoli, che vincono 1-4 grazie ai gol di Garetto, Malagrida e la doppietta di Morra, Carpani aveva segnato la rete del momentaneo pari dei padroni di casa. Emozionante anche la sfida del Mannucci che vede il Pontedera padrone di casa soccombere per mano del Pineto per 2-3. Gambale e Njambe fanno volare gli ospiti, Angori e Peli pareggiano i conti ma all’88’ c’è il gol vittoria di Lombardi.