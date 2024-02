Atp Buenos Aires 2024, arriva il primo titolo per Simone Bolelli e Andrea Vavassori

Jannik Sinner, Simone Bolelli e Andrea Vavassori ancora protagonisti nelle stesse settimane. Se a Melbourne il talento di Sesto Pusteria era riuscito a trionfare agli Australian Open mentre la coppia azzurra di doppio si era fermata in finale, quest’oggi festeggiano tutti. Jannik vince a Rotterdam, il duo formato da Simone e Andrea si gode il primo titolo in quel di Buenos Aires. Al termina di una bella settimana – condita anche dai quarti di finale in singolare per Vavassori – i due azzurri si sono imposti per 6-2 7-6(6) sulla coppia numero uno del seeding formata da Marcel Granollers e Horacio Zeballos. Dopo tre sconfitte in finale, arriva finalmente il primo trionfo per i nostri portacolori, sempre più secondi nella classifica ATP Race verso le Finals di Torino.