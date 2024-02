Turris-Potenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Turris-Potenza, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra di casa ha bisogno di fare punti davanti ai propri tifosi per garantirsi un piccolo vantaggio in vista della lotta salvezza. La formazione ospite, dal suo canto, non smette di coltivare delle ambizioni di playoff e spera di avvicinarsi a questo obiettivo. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 19 febbraio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA