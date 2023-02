Atp Buenos Aires 2023: Musetti batte Cachin in due set e si qualifica ai quarti di finale

Termina 6-2 6-3 il match tra Lorenzo Musetti e Pedro Cachin, partita valida per gli ottavi di finale dell’Atp 250 di Buenos Aires 2023. Ottima vittoria per Musetti, dunque, che permette all’azzurro di ottenere la qualificazione ai quarti di finale del torneo argentino.

La cronaca

Nel primo set in avvio c’è molto equilibrio in campo, con i due giocatori efficaci al servizio e bravi a non concedere palle break agli avversari. Il primo squillo arriva durante il quarto game, con un Musetti davvero efficace con i suoi colpi da fondo campo di dritto e rovescio. L’azzurro infatti alla terza occasione strappa il servizio all’avversario e si porta sul 3-1. Nel game successivo però Cachin reagisce immediatamente e, complice anche qualche errore di troppo di Musetti, realizza subito il controbreak. Subito nel game successivo però Musetti si rifà e alla prima occasione, sul 15-40, realizza un gran dritto in diagonale, che gli permette di ottenere nuovamente un break. Nel game successivo questa volta l’azzurro mantiene il servizio e poi realizza un altro break, chiudendo il set sul 6-2 in 37 minuti di gioco.

Nel secondo set Cachin parte forte, sfruttando anche qualche errore di troppo di rovescio di Musetti, e alla seconda chance nel primo game ottiene il break. Nel game successivo però l’argentino fatica a mettere la prima in campo, chiudendo il gioco con un doppio fallo e permettendo a Musetti di recuperare il break. Nell’ottavo game poi arriva l’allungo decisivo per Musetti, che ottiene il break grazie ad alcuni ottimi dritti. L’azzurro così conferma il break nel gioco successivo e chiude anche il secondo set in suo favore sul 6-3.