Adani dopo la lite Allegri-De Grandis: “Ma a livello di servilismo come siamo messi?”

“Quindi, quando uno vi diceva ‘ma livello di servilismo come siamo messi?’, e questa volta senza tirar su gli occhiali, lo capite adesso? Padre tempo opera in silenzio“. E’ questo il (poco) criptico contenuto del video postato da Daniele Adani sulle proprie Instagram Stories, senza mai citare la lite tra Massimiliano Allegri e Stefano De Grandis, ma praticamente subito dopo il battibecco televisivo su Sky Sport dopo Juventus-Nantes. Il riferimento è ovvio anche se implicito, e l’opinionista passato in Rai sembra dunque criticare in primis la sua ex emittente, quindi ancora una volta entra a gamba tesa nei confronti del tecnico bianconero, con cui già nel 2018 ebbe un pesantissimo diverbio in tv dopo Inter-Juventus.