Atp Buenos Aires 2023, Etcheverry-Norrie sospesa per pioggia: slitta il match di Musetti

Stop al match tra Norrie ed Etcheverry al torneo Atp di Buenos Aires 2023. La pioggia arriva minacciosa sul torneo in terra battuta in Argentina ed è inevitabile fermare il match dopo il primo set che si è chiuso 7-5 per l’argentino. La sospensione in attesa che torni il sereno che tocca da vicino anche Lorenzo Musetti, visto che l’azzurro doveva scendere in campo a seguire, non prima delle 19.30, contro il peruviano Varillas, ma evidentemente l’inizio dell’incontro slitterà di molto.